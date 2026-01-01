Infos transport en commun : 26/01 au 06/02, C1 déviée entre Maison Musique et Charlaix vers Pré de l'Eau.
La ligne C1 est déviée entre les arrêts Maison de la Musique et Charlaix Maupertuis direction Pré de l'Eau en raison de travaux secteur Meylan. Déviation via l'arrêt provisoire situé Chemin de Malacher et l'arrêt Inovallée de la ligne 90.
C1 Grenoble Cité Jean Macé / Montbonnot-Saint-Martin Pré de l'Eau M résovers GRENOBLE - Cité Jean Macé
vers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau