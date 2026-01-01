Perturbation

Du 26/01/2026 au 07/02/2026 - M réso

La ligne C1 est déviée entre les arrêts Maison de la Musique et Charlaix Maupertuis direction Pré de l'Eau en raison de travaux secteur Meylan. Déviation via l'arrêt provisoire situé Chemin de Malacher et l'arrêt Inovallée de la ligne 90.