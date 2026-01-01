itinisère

Infos transport en commun : 26/01 au 06/02, C1 déviée entre Maison Musique et Charlaix vers Pré de l'Eau.

Perturbation

Du 26/01/2026 au 07/02/2026 - M réso

La ligne C1 est déviée entre les arrêts Maison de la Musique et Charlaix Maupertuis direction Pré de l'Eau en raison de travaux secteur Meylan. Déviation via l'arrêt provisoire situé Chemin de Malacher et l'arrêt Inovallée de la ligne 90.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C1 Grenoble Cité Jean Macé / Montbonnot-Saint-Martin Pré de l'Eau M réso

    vers GRENOBLE - Cité Jean Macé
    vers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau
