Infos transport en commun : 25/08 au 30/10,Arrêt Cité P. Mistral vers IUT-STAPS non desservi par ligne C8 (tvx).

Jusqu'au 30/10/2025 - M’Réso

L'arrêt Cité Paul Mistral direction Université – IUT-STAPS n'est pas desservi par la ligne C8 en raison de travaux. Reportez-vous aux arrêts à proximité.

  • Bus C8 GRENOBLE Victor Hugo - Belgrade / GIÈRES Université - IUT-STAPS M’Réso

    vers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
    vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place
