Infos transport en commun : 25/08 au 30/09,Arrêt Cité P. Mistral vers IUT-STAPS non desservi par ligne C8 (tvx).
Perturbation
L'arrêt Cité Paul Mistral direction Université – IUT-STAPS n'est pas desservi par la ligne C8 en raison de travaux. Reportez-vous aux arrêts à proximité.
Ligne(s) concernée(s)
C8 GRENOBLE Victor Hugo Belgrade / GIÈRES Université - Biologie / GIÈRES Université IUT STAPS M’Résovers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place
- Cité Paul Mistral GRENOBLE