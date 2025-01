Perturbation

Jusqu'au 03/01/2025 - M'Réso

En raison de contraintes d’exploitation certains départs sont supprimés : Les 23 et 24 décembre et 2 et 3 janvier : De Voiron Gare Routière Sud vers Lumbin Longs Prés : 07h10, 07h35 et 18h10. De Grenoble Gares vers Lumbin Longs Prés : 08h05 et 08h20 De Lumbin Longs Prés vers Voiron Gare Routière Sud : 17h25, 17h35 et 17h45 De Grenoble Gares vers Voiron Gare Routière Sud : 17h21 Les 26, 27, 30 et 31 décembre : De Voiron Gare Routière Sud vers Lumbin Longs Prés : 07h25 et 07h35 De Grenoble Gares vers Lumbin Longs Prés : 08h20 De Grenoble Gares vers Voiron Gare Routière Sud : 17h02