Perturbation

Du 23/02/2026 au 28/02/2026 - M réso

La ligne D ne circule pas en raison d'une maintenance des tramways. Des bus relais effectuent la liaison entre les stations Etienne Grappe et Université - Condillac via Université – Les Taillées. À noter que les stations Grand Sablon, Hôpital Michallon - Grésivaudan, Hôpital Couple Enfant, Ile Verte, Notre-Dame - Musée, Sainte-Claire - Les Halles, Hubert Dubedout - Maison du Tourisme, Victor Hugo, Alsace-Lorraine, Gares ne sont pas desservies par les bus relais. La fréquence des bus relais est de 15 minutes environ. Après 20 h : toutes les 20 minutes environ. Pour plus de détails, consultez les horaires sur l'Appli M. Les arrêts du bus relais sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. réduite. Retrouvez le plan détaillé des bus relais et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.