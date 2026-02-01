Infos transport en commun : 23/02 au 27/02, Bus relais D entre E. Grappe et Condillac (maintenance trams)
Perturbation
La ligne D ne circule pas en raison d'une maintenance des tramways. Des bus relais effectuent la liaison entre les stations Etienne Grappe et Université - Condillac via Université – Les Taillées. À noter que les stations Grand Sablon, Hôpital Michallon - Grésivaudan, Hôpital Couple Enfant, Ile Verte, Notre-Dame - Musée, Sainte-Claire - Les Halles, Hubert Dubedout - Maison du Tourisme, Victor Hugo, Alsace-Lorraine, Gares ne sont pas desservies par les bus relais. La fréquence des bus relais est de 15 minutes environ. Après 20 h : toutes les 20 minutes environ. Pour plus de détails, consultez les horaires sur l'Appli M. Les arrêts du bus relais sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. réduite. Retrouvez le plan détaillé des bus relais et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
-
D Grenoble Gares / Saint-Martin-d'Hères Etienne Grappe M résovers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Sainte-Claire - Les Halles / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Etienne Grappe
vers GIERES - Plaine des Sports / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Etienne Grappe