Infos transport en commun : 23/02 au 24/02, ligne 45 déviée entre ZA Speyres et Le Gros Chêne (blocage circulation)
Perturbation
La ligne 45 est déviée entre les arrêts Z.A. des Speyres et Le Gros Chêne en raison d'un blocage de la circulation secteur Route de Fontagneux . Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
-
45 Vif La Valonne / Varces-Allières-et-Risset Rond Point de l'Europe M résovers VIF - La Valonne
vers VARCES ALLIERES ET RISSET - Collège Jules Verne / VARCES ALLIERES ET RISSET - Rond-Point de l'Europe