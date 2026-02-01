itinisère

Infos transport en commun : 23/02 au 24/02, ligne 45 déviée entre ZA Speyres et Le Gros Chêne (blocage circulation)

Du 23/02/2026 au 25/02/2026 - M réso

La ligne 45 est déviée entre les arrêts Z.A. des Speyres et Le Gros Chêne en raison d'un blocage de la circulation secteur Route de Fontagneux . Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

  • Bus 45 Vif La Valonne / Varces-Allières-et-Risset Rond Point de l'Europe M réso

    vers VIF - La Valonne
    vers VARCES ALLIERES ET RISSET - Collège Jules Verne / VARCES ALLIERES ET RISSET - Rond-Point de l'Europe
