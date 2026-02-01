itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 19/02/2026

Infos transport en commun : 23/02 au 15/03, Ligne 44 blocage de la circulation Saint-Barthélemy

Perturbation

Du 23/02/2026 au 16/03/2026 - M réso

La ligne 44 est interrompue jusqu’au 15 mars en raison d’un blocage de la circulation. Suite à un éboulement survenu dans le secteur de Saint-Barthélemy, la route D8 est actuellement fermée. Nous vous remercions de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 44 Miribel-Lanchâtre Le Vernay / Le Gua Prélenfrey Eglise / Col de l'Arzelier / Le Gua Les Saillants M réso

    vers MIRIBEL LANCHATRE - Le Vernay / CHATEAU BERNARD - Col de l'Arzelier / GUA (LE) - Le Gua, Prélenfrey Eglise
    vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants
Voir toutes les infos trafic