Perturbation

Du 23/02/2026 au 16/03/2026 - M réso

La ligne 44 est interrompue jusqu’au 15 mars en raison d’un blocage de la circulation. Suite à un éboulement survenu dans le secteur de Saint-Barthélemy, la route D8 est actuellement fermée. Nous vous remercions de votre compréhension.