Infos transport en commun : 23/02 au 15/03, Ligne 44 blocage de la circulation Saint-Barthélemy
Perturbation
La ligne 44 est interrompue jusqu’au 15 mars en raison d’un blocage de la circulation. Suite à un éboulement survenu dans le secteur de Saint-Barthélemy, la route D8 est actuellement fermée. Nous vous remercions de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
44 Miribel-Lanchâtre Le Vernay / Le Gua Prélenfrey Eglise / Col de l'Arzelier / Le Gua Les Saillants M résovers MIRIBEL LANCHATRE - Le Vernay / CHATEAU BERNARD - Col de l'Arzelier / GUA (LE) - Le Gua, Prélenfrey Eglise
vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants