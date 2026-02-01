Infos transport en commun : 23/02 au 15/03,
L'arrêt Zella Mehlis de la ligne C8 direction Université – IUT-STAPS est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux. L'arrêt provisoire n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
C8 Grenoble Victor Hugo - Belgrade / Gières Université - IUT-STAPS M résovers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place