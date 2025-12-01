itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 09/12/2025

Infos transport en commun : 22/12 au 22/02,
L'arrêt Essarts - La Butte de la ligne C6 direction Maisons Neuves, Oxford est reporté à l'arrêt Maison des Anciens en raison d'une modification d'itinéraire.

Perturbation

Du 22/12/2025 au 23/02/2026 - M réso

Reprise de l'itinéraire en passant par le Cours de la Libération. Un nouvel arrêt Rondeau est mis en place sur le nouveau plateau de l'échangeur du Rondeau. L'arrêt Essarts - La Butte de la ligne C6 direction Maisons Neuves, Oxford est reporté à l'arrêt Maison des Anciens en raison d'une modification d'itinéraire.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C6 EYBENS Maisons Neuves / GRENOBLE Oxford M réso

    vers EYBENS - Maisons Neuves / GRENOBLE - Grand'place
    • Essarts - La Butte ECHIROLLES
    vers GRENOBLE - Oxford
    • Essarts - La Butte ECHIROLLES
Voir toutes les infos trafic