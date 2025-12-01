Infos transport en commun : 22/12 au 22/02,
L'arrêt Essarts - La Butte de la ligne C6 direction Maisons Neuves, Oxford est reporté à l'arrêt Maison des Anciens en raison d'une modification d'itinéraire.
Perturbation
Reprise de l'itinéraire en passant par le Cours de la Libération. Un nouvel arrêt Rondeau est mis en place sur le nouveau plateau de l'échangeur du Rondeau. L'arrêt Essarts - La Butte de la ligne C6 direction Maisons Neuves, Oxford est reporté à l'arrêt Maison des Anciens en raison d'une modification d'itinéraire.
Ligne(s) concernée(s)
C6 EYBENS Maisons Neuves / GRENOBLE Oxford M résovers EYBENS - Maisons Neuves / GRENOBLE - Grand'place