Perturbation

Du 22/12/2025 au 23/02/2026 - M réso

La ligne reprend son itinéraire par le cours de la Libération afin de faciliter les correspondances avec toutes les lignes en passage. Un nouvel arrêt Rondeau créé sur le plateau du Rondeau, améliore la desserte de Technisud et Echirolles. L’arrêt Essarts La Butte n’est plus desservi.