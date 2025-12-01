itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 15/12/2025

Infos transport en commun : 22/12 au 22/02, 22/12 Modification d'itinéraire secteur Rondeau C6

Perturbation

Du 22/12/2025 au 23/02/2026 - M réso

La ligne reprend son itinéraire par le cours de la Libération afin de faciliter les correspondances avec toutes les lignes en passage. Un nouvel arrêt Rondeau créé sur le plateau du Rondeau, améliore la desserte de Technisud et Echirolles. L’arrêt Essarts La Butte n’est plus desservi.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C6 EYBENS Maisons Neuves / GRENOBLE Oxford M réso

    vers EYBENS - Maisons Neuves / GRENOBLE - Grand'place
    • Essarts - La Butte ECHIROLLES
    vers GRENOBLE - Oxford
    • Essarts - La Butte ECHIROLLES
Voir toutes les infos trafic