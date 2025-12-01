Infos transport en commun : 22/12 au 22/02, 22/12 Modification d'itinéraire secteur Rondeau C6
Perturbation
La ligne reprend son itinéraire par le cours de la Libération afin de faciliter les correspondances avec toutes les lignes en passage. Un nouvel arrêt Rondeau créé sur le plateau du Rondeau, améliore la desserte de Technisud et Echirolles. L’arrêt Essarts La Butte n’est plus desservi.
Ligne(s) concernée(s)
-
C6 EYBENS Maisons Neuves / GRENOBLE Oxford M résovers EYBENS - Maisons Neuves / GRENOBLE - Grand'place