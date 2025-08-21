Perturbation

Du 21/08/2025 au 30/08/2025 - M’Réso

Dans le cadre du changement de phase des travaux, la desserte des arrêts évolue. En direction de Prè de l’Eau, la déviation est maintenue entre les arrêts La Revirée et Meylan Mairie. L’arrêt provisoire La Revirée après le carrefour, reste desservi mais l’arrêt provisoire Piscine des Buclos n’est plus desservi. En direction de Jean Macé, la déviation est terminée mais l’arrêt provisoire La Revirée, situé sur l'avenue du Vercors avant l'intersection avec l'avenue de Verdun, reste en service. Un nouvel arrêt, Meylan Mairie, est désormais desservi. En attendant la pose de l’abri, un poteau provisoire a été installé.