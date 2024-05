Perturbation

Du 21/05/2024 au 25/05/2024 - TAG

En raison de travaux route du Plâtre à Jarrie, les départs de 11h05, 12h08, 15h02 et 15h10 en direction de Clos Jouvin sont supprimés. Sauf mercredi 22 mai, le départ de 12h08 est assuré pour permettre le retour scolaire. Les départs de 9h35, 11h40, 12h37, 15h10 et 15h36 en direction de La Rampe-Centre Ville sont supprimés. Sauf mercredi 22 mai, les départs de 11h40 et 12h37 sont assurés.