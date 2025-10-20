Perturbation

Du 20/10/2025 au 01/11/2025 - M’Réso

La ligne 20 est déviée en direction de Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville entre les arrêts La Poya et Karl Marx en raison de travaux secteur Boulevard Paul Langevin, Fontaine. Reportez-vous aux poteaux provisoires situés dans la contre-allée.