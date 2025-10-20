itinisère

Date d'impression : 13/10/2025

Infos transport en commun : 20/10 au 31/10, ligne 20 déviée direction Seyssinet H. Ville entre La Poya et Karl Marx (tvx)

Perturbation

Du 20/10/2025 au 01/11/2025 - M’Réso

La ligne 20 est déviée en direction de Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville entre les arrêts La Poya et Karl Marx en raison de travaux secteur Boulevard Paul Langevin, Fontaine. Reportez-vous aux poteaux provisoires situés dans la contre-allée.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 20 VEUREY-VOROIZE La Rive / SEYSSINET-PARISET Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville M’Réso

    vers VEUREY VOROIZE - La Rive / SASSENAGE - Les Engenières
    vers SEYSSINET PARISET - Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville / FONTAINE - La Poya
    • Ancienne Mairie FONTAINE
