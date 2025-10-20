Perturbation

Du 20/10/2025 au 01/11/2025 - M’Réso

La ligne A ne circule pas entre les stations La Poya et Berriat-Le Magasin en raison de travaux sur la ligne aérienne secteur Fontaine. Des Bus Relais effectuent la liaison entre les arrêts La Poya des lignes 19 et 20 et Berriat - Le Magasin de la ligne C5. À noter que la station Les Fontainades - Le Vog n'est pas desservie par les bus relais. La fréquence des Bus Relais et d'environ 15 minutes, retrouvez les horaires des Bus Relais sur L'Appli M. Le Bus Relais est accessible aux personnes à mobilité réduite. Retrouvez le plan détaillé des bus relais et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.