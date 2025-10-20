Infos transport en commun : 20/10 au 07/11,
L'arrêt Vallier - Catane de la ligne C5 direction Palais de Justice - Gare est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de voirie.
Perturbation
Ligne(s) concernée(s)
-
C5 GIÈRES Université - Biologie / GRENOBLE Palais de Justice - Gare M’Résovers GIERES - Université - Biologie
vers GRENOBLE - Palais de Justice - Gare
- Vallier - Catane GRENOBLE