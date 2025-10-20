itinisère

Date d'impression : 13/10/2025

Infos transport en commun : 20/10 au 07/11,
L'arrêt Vallier - Catane de la ligne C5 direction Palais de Justice - Gare est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de voirie.

Perturbation

Du 20/10/2025 au 08/11/2025 - M’Réso

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C5 GIÈRES Université - Biologie / GRENOBLE Palais de Justice - Gare M’Réso

    vers GIERES - Université - Biologie
    vers GRENOBLE - Palais de Justice - Gare
    • Vallier - Catane GRENOBLE
