Infos transport en commun : 18/08 au 29/08, Pas de bus 82 entre Saint Nazaire les Eymes Mairie et La Bâtie (travaux)
Perturbation
La ligne 82 ne circule pas entre les arrêts Saint Nazaire les Eymes Mairie et La Bâtie en raison de travaux de voirie secteur Saint-Nazaire Les Eymes. Se reporter au terminus provisoire arrêt La Bâtie.
Ligne(s) concernée(s)
-
82 LA TRONCHE Grand Sablon / SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES Mairie M’Résovers ST NAZAIRE LES EYMES - Saint-Nazaire-les-Eymes, Saint-Nazaire-les-Eymes Gare
vers LA TRONCHE - Grand Sablon