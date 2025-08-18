itinisère

Infos transport en commun : 18/08 au 29/08, Pas de bus 82 entre Saint Nazaire les Eymes Mairie et La Bâtie (travaux)

Perturbation

Du 18/08/2025 au 30/08/2025 - M’Réso

La ligne 82 ne circule pas entre les arrêts Saint Nazaire les Eymes Mairie et La Bâtie en raison de travaux de voirie secteur Saint-Nazaire Les Eymes. Se reporter au terminus provisoire arrêt La Bâtie.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 82 LA TRONCHE Grand Sablon / SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES Mairie M’Réso

    vers ST NAZAIRE LES EYMES - Saint-Nazaire-les-Eymes, Saint-Nazaire-les-Eymes Gare
    vers LA TRONCHE - Grand Sablon
