Infos transport en commun : 16/03 au 30/04,
station A. Fratellini non desservie vers Palluel, L. Michel.
Perturbation
L'arrêt Annie Fratellini-Esplanade direction, Palluel, Louise Michel n'est pas desservi par la ligne E en raison d'une foire des rameaux. Reportez-vous à l'arrêt Alsace-Lorraine.
Ligne(s) concernée(s)
-
E Fontanil-Cornillon Palluel / Grenoble Louise Michel M résovers FONTANIL CORNILLON - Palluel / GRENOBLE - Estacade - Condorcet
vers GIERES - Plaine des Sports / GRENOBLE - Louise Michel