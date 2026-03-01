itinisère

Infos transport en commun : 16/03 au 30/04,
station A. Fratellini non desservie vers Palluel, L. Michel.

Perturbation

Du 16/03/2026 au 01/05/2026 - M réso

L'arrêt Annie Fratellini-Esplanade direction, Palluel, Louise Michel n'est pas desservi par la ligne E en raison d'une foire des rameaux. Reportez-vous à l'arrêt Alsace-Lorraine.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway E Fontanil-Cornillon Palluel / Grenoble Louise Michel M réso

    vers FONTANIL CORNILLON - Palluel / GRENOBLE - Estacade - Condorcet
    vers GIERES - Plaine des Sports / GRENOBLE - Louise Michel
