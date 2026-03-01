itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 13/03/2026

Infos transport en commun : 16/03 au 16/05, L'arrêt Le Parlement de la ligne 49 direction Le Prisme, Cimetière, Clinique du Dauphiné est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de voirie.

Perturbation

Du 16/03/2026 au 17/05/2026 - M réso

L'arrêt Le Parlement de la ligne 49 direction Le Prisme, Cimetière, Clinique du Dauphiné est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de voirie.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 49 Seyssinet-Pariset Cimetière / Seyssins Clinique du Dauphiné M réso

    vers SEYSSINET PARISET - Cimetière / SEYSSINS - Le Prisme
    vers SEYSSINS - Clinique - Portail / SEYSSINET PARISET - Pariset / SEYSSINS - Clinique du Dauphiné
Voir toutes les infos trafic