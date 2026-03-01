Infos transport en commun : 16/03 au 16/05, L'arrêt Le Parlement de la ligne 49 direction Le Prisme, Cimetière, Clinique du Dauphiné est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de voirie.
Perturbation
L'arrêt Le Parlement de la ligne 49 direction Le Prisme, Cimetière, Clinique du Dauphiné est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de voirie.
Ligne(s) concernée(s)
-
49 Seyssinet-Pariset Cimetière / Seyssins Clinique du Dauphiné M résovers SEYSSINET PARISET - Cimetière / SEYSSINS - Le Prisme
vers SEYSSINS - Clinique - Portail / SEYSSINET PARISET - Pariset / SEYSSINS - Clinique du Dauphiné