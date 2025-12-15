Infos transport en commun : 15/12 au 04/01,L'arrêt Zella Mehlis de la ligne C8 direction Université – IUT-STAPS est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.
Perturbation
Ligne(s) concernée(s)
C8 GRENOBLE Victor Hugo - Belgrade / GIÈRES Université - IUT-STAPS M résovers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place