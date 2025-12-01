itinisère

Perturbation

Du 15/12/2025 au 05/01/2026 - M réso

L'arrêt Zella Mehlis de la ligne C8 direction Université – IUT-STAPS est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux. Un poteau provisoire est placé 50 mètres avant l'arrêt Zella Mehlis.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C8 GRENOBLE Victor Hugo - Belgrade / GIÈRES Université - IUT-STAPS M réso

    vers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
    vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place
