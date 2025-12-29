itinisère

Infos transport en commun : 15/10 au 31/07, Ligne 59 Modification de la desserte départ de 16h40

Perturbation

Jusqu'au 31/07/2026 - M réso

En raison d'une forte affluence et afin de garantir la sécurité de tous les passagers, le service est modifié, Le départ de 16h40 ne dessert plus les arrêts Saint-Nizier et Carrefour du Replat. Reportez-vous sur les lignes 88 et Sacado 143.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 59 GIÈRES Gare - Chamandier / SAINT-MARTIN-D'URIAGE La Ronzière / Hautes Vues M réso

    vers GIERES - Le Chamandier / GIERES - Gières Gare - Chamandier
    vers GIERES - Gières Gare - Chamandier / ST MARTIN D URIAGE - Saint-Martin-d'Uriage, La Ronzière / ST MARTIN D URIAGE - Saint-Martin-d'Uriage, Le Pinet d'Uriage / VENON - Le Chapon
