Infos transport en commun : 15/10 au 31/07, Ligne 59 Modification de la desserte départ de 16h40
Perturbation
En raison d'une forte affluence et afin de garantir la sécurité de tous les passagers, le service est modifié, Le départ de 16h40 ne dessert plus les arrêts Saint-Nizier et Carrefour du Replat. Reportez-vous sur les lignes 88 et Sacado 143.
59 GIÈRES Gare - Chamandier / SAINT-MARTIN-D'URIAGE La Ronzière / Hautes Vues M résovers GIERES - Le Chamandier / GIERES - Gières Gare - Chamandier
vers GIERES - Gières Gare - Chamandier / ST MARTIN D URIAGE - Saint-Martin-d'Uriage, La Ronzière / ST MARTIN D URIAGE - Saint-Martin-d'Uriage, Le Pinet d'Uriage / VENON - Le Chapon