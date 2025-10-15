Perturbation

Du 15/10/2025 au 01/02/2026 - M’Réso

En raison d'une forte affluence et afin de garantir la sécurité de tous les passagers, le service est modifié, Le départ de 16h40 ne dessert plus les arrêts Saint-Nizier et Carrefour du Replat. Reportez-vous sur les lignes 88 et Sacado 143.