itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 19/11/2025

Infos transport en commun : 15/10 au 30/11, 42 déviée dir. Pl. Louisiane entre Meylan Mairie et La Revirée.

Perturbation

Jusqu'au 30/11/2025 - M réso

En raison de travaux sur l'Avenue du Vercors à Meylan, la ligne 42 est déviée, uniquement en direction de Place de la Louisiane, entre les arrêts Meylan Mairie et La Revirée. Arrêt non desservi : Buclos direction Place de la Louisiane.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 42 MEYLAN Place de la Louisiane / MONTBONNOT-SAINT-MARTIN Pré de l'Eau M réso

    vers MEYLAN - Place de la Louisiane
    vers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau
Voir toutes les infos trafic