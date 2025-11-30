Perturbation

Jusqu'au 30/11/2025 - M réso

En raison de travaux sur l'Avenue du Vercors à Meylan, la ligne 42 est déviée, uniquement en direction de Place de la Louisiane, entre les arrêts Meylan Mairie et La Revirée. Arrêt non desservi : Buclos direction Place de la Louisiane.