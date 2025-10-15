itinisère

Date d'impression : 14/10/2025

Infos transport en commun : 15/10 au 05/12, 42 déviée dir. Pl. Louisiane entre Meylan Mairie et La Revirée.

Perturbation

Du 15/10/2025 au 06/12/2025 - M’Réso

En raison de travaux sur l'Avenue du Vercors à Meylan, la ligne 42 est déviée, uniquement en direction de Place de la Louisiane, entre les arrêts Meylan Mairie et La Revirée. Arrêt non desservi : Buclos (direction Place de la Louisiane).

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 42 MEYLAN Place de la Louisiane / MONTBONNOT-SAINT-MARTIN Pré de l'Eau M’Réso

    vers MEYLAN - Place de la Louisiane
    vers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau
