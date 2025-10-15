Perturbation

Du 15/10/2025 au 06/12/2025 - M’Réso

En raison de travaux sur l'Avenue du Vercors à Meylan, la ligne 42 est déviée, uniquement en direction de Place de la Louisiane, entre les arrêts Meylan Mairie et La Revirée. Arrêt non desservi : Buclos (direction Place de la Louisiane).