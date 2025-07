Perturbation

Du 15/07/2025 au 18/07/2025 - M’Réso

La ligne C8 est déviée en direction de Université – IUT-STAPS entre les arrêts Championnet et Estacade en raison de travaux secteur Place Condorcet, Grenoble. Déviation via l'arrêt Marceau - Jardin des Vallons de la ligne C3 et l'arrêt Foch Ferrié du Bus Relais Tram situé boulevard Maréchal Foch. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.