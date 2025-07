Perturbation

Du 15/07/2025 au 18/07/2025 - M’Réso

La ligne 16 est déviée en direction de Gendarmerie entre les arrêts Eugène Sue et Les Essarts en raison de travaux d'assainissement secteur avenue Léon Blum, Grenoble. Reportez-vous sur les arrêts de la C3, rue Stalingrad et rue Allié Pupin, et à l’arrêt provisoire avenue Léon Blum. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.