En raison d'une forte affluence pour les arrivées aux établissements scolaires, des modifications sont apportées sur votre ligne : Un nouveau départ est créé à 06h58 entre Palluel et Voiron, pour une arrivée à 07h30. Le départ de 06h15 de Vizille est retardé de 5 min pour une arrivée à 07h45 à Voiron. Le départ de 06h45 de Vizille vers Voiron est avancé de 5 min pour mieux correspondre au collège de Voreppe. Le départ de 07h30 de Voiron vers Vizille est retardé de 5 min en conséquence.
C13 Vizille Chantefeuille / Voreppe Gare M résovers VOIRON - Voiron Gare Routière Sud / GRENOBLE - Gare Routière
vers VIZILLE - Chantefeuille