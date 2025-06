Perturbation

Du 14/06/2025 au 01/09/2025 - M’Réso

La ligne 15 est prolongée jusqu’à la base de loisirs du Bois Français jusqu'au 31 août 2025 avec un bus toutes les 30 minutes entre 9h30 et 20h. Retrouvez les horaires détaillées aux arrêts sur reso-m.fr/lignes et sur l'Appli M. Pour des raisons de capacité et de confort à bord des véhicules, les déplacements en groupe sont autorisés vers le Bois Français avant 11h, pour les retours vers Grenoble avant 16h30.