Perturbation

Du 12/01/2026 au 01/07/2026 - M réso

La ligne 60 est déviée entre les arrêts Collège Barnave et Bellevue en raison de travaux de voirie secteur Pont de La Monta, Saint-Égrève. Déviation via les arrêts Pont de Vence, Visancourt et Cuvilleux de la ligne 22. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.