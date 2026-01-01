itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 09/01/2026

Infos transport en commun : 12/01 au 30/06, ligne 60 déviée entre Coll. Barnave et Bellevue (travaux)

Perturbation

Du 12/01/2026 au 01/07/2026 - M réso

La ligne 60 est déviée entre les arrêts Collège Barnave et Bellevue en raison de travaux de voirie secteur Pont de La Monta, Saint-Égrève. Déviation via les arrêts Pont de Vence, Visancourt et Cuvilleux de la ligne 22. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 60 PROVEYSIEUX Planfay Haut / SAINT-ÉGRÈVE Muret M réso

    vers PROVEYZIEUX - Proveysieux, Planfay Haut
    • Chemin Vert SAINT EGREVE
    vers SAINT EGREVE - Muret
    • Chemin Vert SAINT EGREVE
Voir toutes les infos trafic