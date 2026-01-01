Infos transport en commun : 12/01 au 30/06, ligne 60 déviée entre Coll. Barnave et Bellevue (travaux)
Perturbation
La ligne 60 est déviée entre les arrêts Collège Barnave et Bellevue en raison de travaux de voirie secteur Pont de La Monta, Saint-Égrève. Déviation via les arrêts Pont de Vence, Visancourt et Cuvilleux de la ligne 22. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
-
60 PROVEYSIEUX Planfay Haut / SAINT-ÉGRÈVE Muret M résovers PROVEYZIEUX - Proveysieux, Planfay Haut