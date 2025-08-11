Infos transport en commun : 11/08 au 31/08, ligne 15 déviée entre Chenevières et Domène Mairie (tvx)
Perturbation
La ligne 15 est déviée entre les arrêts Chenevières et Domène Mairie en raison de travaux secteur Domène. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
-
15 GRENOBLE Verdun - Préfecture / DOMÈNE Chenevières / DOMÈNE Les Arnauds M’Résovers ST ISMIER - Saint-Ismier, Bois Français / DOMENE - Chenevières / DOMENE - Les Arnauds