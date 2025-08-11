itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 07/08/2025

Infos transport en commun : 11/08 au 31/08, ligne 15 déviée entre Chenevières et Domène Mairie (tvx)

Perturbation

Du 11/08/2025 au 01/09/2025 - M’Réso

La ligne 15 est déviée entre les arrêts Chenevières et Domène Mairie en raison de travaux secteur Domène. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 15 GRENOBLE Verdun - Préfecture / DOMÈNE Chenevières / DOMÈNE Les Arnauds M’Réso

    vers ST ISMIER - Saint-Ismier, Bois Français / DOMENE - Chenevières / DOMENE - Les Arnauds
    • Les Vernes DOMENE
    vers GRENOBLE - Verdun - Préfecture
    • Les Vernes DOMENE
Voir toutes les infos trafic