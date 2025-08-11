Perturbation

Du 11/08/2025 au 01/09/2025 - M’Réso

La ligne 15 est déviée entre les arrêts Chenevières et Domène Mairie en raison de travaux secteur Domène. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.