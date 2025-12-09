itinisère

Infos transport en commun : 09/12 au 17/12,
Perturbation

Du 09/12/2025 au 18/12/2025 - M réso

L'arrêt Saint-Ange de la ligne 25 direction Colonel Dumont est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux. L'arrêt provisoire n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 25 GRENOBLE Colonel Dumont / LE GUA Les Saillants M réso

    vers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
    • Saint-Ange VARCES ALLIERES ET RISSET
    vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne
