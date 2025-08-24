Infos transport en commun : 09/08 au 24/08, Pas de tram C entre Condillac et Les Taillées (modif terminus)
Perturbation
La ligne C ne circule pas entre les stations Université - Condillac et Université - Les Taillées en raison d'une modification de terminus. Veuillez vous reporter à l'arrêt Les Taillées sur la ligne B pour vous rendre en direction de Condillac
Ligne(s) concernée(s)
-
C SAINT-MARTIN-D HÈRES Université Condillac / SEYSSINS Le Prisme M’Résovers GIERES - Plaine des Sports / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Condillac / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Les Taillées