Perturbation
L'arrêt Capuche de la ligne C3 direction Victor Hugo est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux. L’arrêt provisoire se trouve en aval et n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Ligne(s) concernée(s)
C3 Échirolles Centre du graphisme / Grenoble Victor Hugo M résovers ECHIROLLES - Centre du graphisme / GRENOBLE - Grand'place
vers GRENOBLE - Victor Hugo