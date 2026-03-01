itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 04/03/2026

Infos transport en commun : 09/03 au 03/04, L'arrêt Capuche de la ligne C3 direction Victor Hugo est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.

Perturbation

Du 09/03/2026 au 04/04/2026 - M réso

L'arrêt Capuche de la ligne C3 direction Victor Hugo est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux. L’arrêt provisoire se trouve en aval et n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C3 Échirolles Centre du graphisme / Grenoble Victor Hugo M réso

    vers ECHIROLLES - Centre du graphisme / GRENOBLE - Grand'place
    vers GRENOBLE - Victor Hugo
Voir toutes les infos trafic