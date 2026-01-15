Perturbation

Du 09/02/2026 au 01/11/2026 - M réso

La ligne 65 est déviée entre les arrêts L'Enclos et Le Replat en raison de travaux d'assainissement secteur Route du Souveyron, Brié-et-Angonnes. Déviation via les arrêts provisoires situés au niveau du passage piéton reliant le chemin du Mouton et le chemin de Cavin. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.