Infos transport en commun : 09/02 au 27/02, Ligne C1 déviée entre Baudonnière et Maison Musique
Perturbation
La ligne C1 est déviée entre les arrêts Baudonnière et Maison de la Musique. Les arrêts Malacher, Les Béalières, Charlaix-Maupertuis et Busserolles ne sont pas desservis. Reportez-vous aux arrêts Inovallée et Busserolles de la ligne 90 et aux arrêts provisoires situés chemin de Malacher (voir plan).
Ligne(s) concernée(s)
C1 Grenoble Cité Jean Macé / Montbonnot-Saint-Martin Pré de l'Eau M résovers GRENOBLE - Cité Jean Macé
vers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau