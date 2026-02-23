Perturbation

Jusqu'au 04/03/2026 - M réso

La ligne C1 est déviée entre les arrêts Baudonnière et Maison de la Musique. Les arrêts Malacher, Les Béalières, Charlaix-Maupertuis et Busserolles ne sont pas desservis. Reportez-vous aux arrêts Inovallée et Busserolles de la ligne 90. Les arrêts provisoires Malacher situés chemin de Malacher ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. (voir plan)