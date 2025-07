Perturbation

Du 07/07/2025 au 26/07/2025 - M’Réso

La ligne C6 ne circule pas entre les arrêts Seyssins Rondeau et Grand'place en raison de travaux secteur Le Rondeau. La ligne circule normalement entre Oxford et Seyssins Rondeau. Une liaison est maintenue entre Grand’place et Maisons Neuves toutes les 20 min. Utilisez les trams A et C et les lignes C3 et C8 en correspondance pour vos déplacements. Prévoyez du temps supplémentaire. Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.