Infos transport en commun : 07/07 au 23/08, Pas de bus 20 entre Bascule et La Rive (tvx)

Perturbation

Jusqu'au 23/08/2025 - M’Réso

La ligne 20 ne circule pas entre les arrêts Bascule et La Rive en raison de travaux secteur Route départementale 1532. Correspondance à l’arrêt Bascule pour les arrêts Le Ruisset, La Cuche, îles Cordées, Perrières, Les Échalières et La Rive, du lundi au samedi de 7h à 9h30 et de 15h30 à 18h30. Sur les autres plages horaires correspondance possible sur la ligne 51 sur réservation uniquement. Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 20 SEYSSINET-PARISET Hôtel de Ville / SASSENAGE Les Engenières / VEUREY-VOROIZE La Rive M’Réso

    vers SEYSSINET PARISET - Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville
    • La Rive VEUREY VOROIZE
    vers VEUREY VOROIZE - La Rive / NOYAREY - Bascule / SASSENAGE - Les Engenières
    • La Rive VEUREY VOROIZE
