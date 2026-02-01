Perturbation

Du 07/02/2026 au 09/02/2026 - M réso

À l’occasion du Challenge National U15, une offre de transport renforcée est mise en place sur la ligne N62. La réservation est fortement recommandée et s’effectue sur le site reso-m.fr/destinations-n. Le samedi 7 février, des départs supplémentaires auront lieu depuis Notre-Dame - Musée à 9h30 et 12h30, avec des retours prévus à 14h et 16h. Le dimanche 8 février, l’offre sera renforcée avec des départs depuis Notre-Dame - Musée à 8h15 et 10h30, ainsi que des retours à 14h et 16h.