Infos transport en commun : 06/11 au 13/11,Arrêt La Châtelière vers IUT-STAPS non desservi par ligne C8 (tvx).
Perturbation
L'arrêt La Châtelière direction Université – IUT-STAPS n'est pas desservi par la ligne C8 en raison de travaux. Reportez-vous aux arrêts à proximité.
Ligne(s) concernée(s)
-
C8 GRENOBLE Victor Hugo - Belgrade / GIÈRES Université - IUT-STAPS M’Résovers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place