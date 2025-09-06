itinisère

Infos transport en commun : 06/09 au 18/09, Les week-ends et jours fériés la ligne 25 dessert Grenoble Gares et remplace la ligne C14

Du 06/09/2025 au 19/09/2025 - M’Réso

Les samedis, dimanches et jours fériés, les lignes C14 et 25 se combinent en une seule ligne, plus simple et performante ! La ligne 25 est prolongée à la Gare de Grenoble et la ligne C14 ne circule plus ! Des bus plus tard le dimanche de 7 h à 22 h plus souvent, toutes les 20 min (en journée le samedi) et plus pratique, la ligne dessert la Gare de Grenoble, samedi et dimanche, toute la journée.

  • Bus 25 GRENOBLE Colonel Dumont / LE GUA Les Saillants M’Réso

    vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne
    vers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont
