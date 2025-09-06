Infos transport en commun : 06/09 au 18/09, Les week-ends et jours fériés la ligne 25 dessert Grenoble Gares et remplace la ligne C14
Perturbation
Les samedis, dimanches et jours fériés, les lignes C14 et 25 se combinent en une seule ligne, plus simple et performante ! La ligne 25 est prolongée à la Gare de Grenoble et la ligne C14 ne circule plus ! Des bus plus tard le dimanche de 7 h à 22 h plus souvent, toutes les 20 min (en journée le samedi) et plus pratique, la ligne dessert la Gare de Grenoble, samedi et dimanche, toute la journée.
Ligne(s) concernée(s)
25 GRENOBLE Colonel Dumont / LE GUA Les Saillants M’Résovers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants / VIF - La Valonne
vers GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Colonel Dumont