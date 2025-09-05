Infos transport en commun : 05/09 au 07/09, Pas de bus 67 entre Les Angonnes et Herbeys Le Bourg (festivités)
Perturbation
La ligne 67 ne circule pas entre les arrêts Les Angonnes et Herbeys Le Bourg en raison de festivités secteur Herbeys. Terminus provisoire à l'arrêt Herbeys Ecole. Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
67 HERBEYS Le Bourg / GRENOBLE Grand’place M’Résovers GRENOBLE - Grand'place / BRIE ET ANGONNES - Le Chollet / HERBEYS - Herbeys Le Bourg