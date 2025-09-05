itinisère

Infos transport en commun : 05/09 au 07/09, Pas de bus 67 entre Les Angonnes et Herbeys Le Bourg (festivités)

Perturbation

Du 05/09/2025 au 08/09/2025 - M’Réso

La ligne 67 ne circule pas entre les arrêts Les Angonnes et Herbeys Le Bourg en raison de festivités secteur Herbeys. Terminus provisoire à l'arrêt Herbeys Ecole. Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 67 HERBEYS Le Bourg / GRENOBLE Grand’place M’Réso

    vers GRENOBLE - Grand'place / BRIE ET ANGONNES - Le Chollet / HERBEYS - Herbeys Le Bourg
    • Herbeys Le Bourg HERBEYS
    vers EYBENS - Collège des Saules / GRENOBLE - Grand'place / BRIE ET ANGONNES - Le Chollet
    • Herbeys Le Bourg HERBEYS
