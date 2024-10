Perturbation

Du 04/11/2024 au 01/02/2025 - M'Réso

Fin des travaux du pont de Venon. La ligne reprend son itinéraire normal. Desserte Collège Le Chamandier : attention les horaires sont modifiés. Départs depuis Saint-Martin d’Uriage Hautes Vues, à 06h43 et 07h55. Départs depuis Venon Le Chapon, à 06h42, 07h18 et 08h13. Les retours depuis le collège Le Chamandier se font à 15h30, 16h40 et 17h40.