Perturbation

Jusqu'au 19/09/2025 - M’Réso

La ligne 18 est déviée entre les arrêts Lycée du Grésivaudan - Bachais et Grésivaudan en raison de travaux secteur Rue des Aiguinards, Meylan. Déviation via Avenue du Grésivaudan et Avenue de Chamrousse, arrêts Revirée - Sayettes, Chaumetière et Saint-Jean Bosco desservis dans la déviation. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.