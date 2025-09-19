Infos transport en commun : 04/11 au 19/09, ligne 18 déviée entre Lyc. Grésivaudan-Bachais et Grésivaudan (tvx)
Perturbation
La ligne 18 est déviée entre les arrêts Lycée du Grésivaudan - Bachais et Grésivaudan en raison de travaux secteur Rue des Aiguinards, Meylan. Déviation via Avenue du Grésivaudan et Avenue de Chamrousse, arrêts Revirée - Sayettes, Chaumetière et Saint-Jean Bosco desservis dans la déviation. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
-
18 MEYLAN Lycée du Grésivaudan / POISAT Cimetière Intercommunal M’Résovers POISAT - Cimetière Intercommunal
vers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / GRENOBLE - Verdun - Préfecture