Infos transport en commun : 04/11 au 19/09, ligne 18 déviée entre Lyc. Grésivaudan-Bachais et Grésivaudan (tvx)

Perturbation

Jusqu'au 19/09/2025 - M’Réso

La ligne 18 est déviée entre les arrêts Lycée du Grésivaudan - Bachais et Grésivaudan en raison de travaux secteur Rue des Aiguinards, Meylan. Déviation via Avenue du Grésivaudan et Avenue de Chamrousse, arrêts Revirée - Sayettes, Chaumetière et Saint-Jean Bosco desservis dans la déviation. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 18 MEYLAN Lycée du Grésivaudan / POISAT Cimetière Intercommunal M’Réso

    vers POISAT - Cimetière Intercommunal
    vers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / GRENOBLE - Verdun - Préfecture
