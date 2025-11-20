Infos transport en commun : 03/11 au 20/11,L'arrêt La Rampe - Centre-Ville de la ligne C7 direction Henri Wallon est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.
Perturbation
Ligne(s) concernée(s)
C7 ÉCHIROLLES Comboire / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Henri Wallon M’Résovers SEYSSINS - Comboire
vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Henri Wallon