Infos transport en commun : 03/06 au 08/12, ligne C8 déviée entre E. Grappe et Le Marais (travaux)
Perturbation
La ligne C8 est déviée entre les arrêts Etienne Grappe et Le Marais en raison de travaux de voirie secteur rue Chopin, Saint-Martin-d’Hères. Reportez-vous à l’arrêt Paul Eluard de la ligne 18 et aux arrêts provisoires situés rue du Pré Ruffier.
Ligne(s) concernée(s)
-
C8 GRENOBLE Victor Hugo - Belgrade / GIÈRES Université - IUT-STAPS M résovers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
- Saint-Martin-d'Hères, Zella Mehlis ST MARTIN D HERES