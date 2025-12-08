Perturbation

Jusqu'au 08/12/2025 - M réso

La ligne C8 est déviée entre les arrêts Etienne Grappe et Le Marais en raison de travaux de voirie secteur rue Chopin, Saint-Martin-d’Hères. Reportez-vous à l’arrêt Paul Eluard de la ligne 18 et aux arrêts provisoires situés rue du Pré Ruffier.