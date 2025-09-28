Infos transport en commun : 03/03 au 31/01, ligne 16 déviée entre Gd Châtelet et Bir Hakeim (travaux)
Perturbation
La ligne 16 est déviée entre les arrêts Grand Châtelet et Bir Hakeim en raison de travaux de voirie secteur Avenue Jeanne d'Arc, Grenoble. L'arrêt Flandrin – Valmy de la ligne 24 est desservi. Reportez-vous aux arrêts provisoires dans la déviation. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
16 PONT-DE-CLAIX Gendarmerie / SAINT-MARTIN-D HÈRES Les Alloves M’Résovers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Les Alloves
vers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, Gendarmerie