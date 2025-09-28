itinisère

Infos transport en commun : 03/03 au 31/01, ligne 16 déviée entre Gd Châtelet et Bir Hakeim (travaux)

Perturbation

Jusqu'au 31/01/2026 - M’Réso

La ligne 16 est déviée entre les arrêts Grand Châtelet et Bir Hakeim en raison de travaux de voirie secteur Avenue Jeanne d'Arc, Grenoble. L'arrêt Flandrin – Valmy de la ligne 24 est desservi. Reportez-vous aux arrêts provisoires dans la déviation. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 16 PONT-DE-CLAIX Gendarmerie / SAINT-MARTIN-D HÈRES Les Alloves M’Réso

    vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Les Alloves
    vers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, Gendarmerie
