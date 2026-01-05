itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 05/01/2026

Infos transport en commun : 03/03 au 05/04, ligne 16 déviée entre Gd Châtelet et Bir Hakeim (travaux)

Perturbation

Jusqu'au 05/04/2026 - M réso

La ligne 16 est déviée entre les arrêts Grand Châtelet et Bir Hakeim en raison de travaux de voirie secteur Avenue Jeanne d'Arc, Grenoble. L'arrêt Flandrin – Valmy de la ligne 24 est desservi. Reportez-vous aux arrêts provisoires dans la déviation. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 16 LE PONT-DE-CLAIX Gendarmerie / SAINT-MARTIN-D'HÈRES Les Alloves M réso

    vers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, Gendarmerie
    vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Les Alloves
Voir toutes les infos trafic