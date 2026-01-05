Perturbation

Jusqu'au 05/04/2026 - M réso

La ligne 16 est déviée entre les arrêts Grand Châtelet et Bir Hakeim en raison de travaux de voirie secteur Avenue Jeanne d'Arc, Grenoble. L'arrêt Flandrin – Valmy de la ligne 24 est desservi. Reportez-vous aux arrêts provisoires dans la déviation. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.