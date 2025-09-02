Perturbation

Du 02/09/2025 au 29/11/2025 - M’Réso

En raison de travaux, les bus de la ligne Flexo 56 seront déviés entre les arrêts Casamaures-Village (ou Conrad Kilian) et Place du Village, dans les deux sens de circulation. Les véhicules feront demi-tour à Place du Village. Les arrêts 16 Août 1944 et Résistance ne seront pas desservis pendant cette période. L'arrêt 16 Août 1944 est reporté à Place du Village, et l'arrêt Résistance est reporté à l'arrêt scolaire situé rue de la Résistance. Les lundis, mardis et jeudis, la déviation concerne les départs de 7h45, 15h40 et 16h45 depuis le Collège Chartreuse, ainsi que le départ de 17h40 depuis Casamaures-Village en direction du Col de Clémencières. Elle concerne également les départs de 8h19, 16h05 et 17h15 depuis le Col de Clémencières en direction du Collège Chartreuse ou de Casamaures-Village. Le mercredi, la déviation s'applique aux départs de 7h45 et 12h15 depuis le Collège Chartreuse vers le Col de Clémencières, ainsi qu’aux départs de 8h19 et 12h35 depuis le Col de Clémencières vers le Collège ou Casamaures-Village. Le vendredi, elle concerne le départ de 7h45 depuis le Collège Chartreuse vers le Col de Clémencières, ainsi que le départ de 8h19 depuis le Col vers le Collège ou Casamaures-Village.