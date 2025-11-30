itinisère

Infos transport en commun : 02/06 au 30/11, ligne C8 déviée entre E. Grappe et Le Marais (travaux)

Perturbation

Jusqu'au 30/11/2025 - M’Réso

La ligne C8 est déviée entre les arrêts Etienne Grappe et Le Marais en raison de travaux de voirie secteur rue Chopin, Saint-Martin-d’Hères. Reportez-vous à l’arrêt Paul Eluard de la ligne 18 et aux arrêts provisoires situés rue du Pré Ruffier. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C8 GRENOBLE Victor Hugo Belgrade / GIÈRES Université - Biologie / GIÈRES Université IUT STAPS M’Réso

    vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place
    vers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
