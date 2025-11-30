Infos transport en commun : 02/06 au 30/11, ligne C8 déviée entre E. Grappe et Le Marais (travaux)
Perturbation
La ligne C8 est déviée entre les arrêts Etienne Grappe et Le Marais en raison de travaux de voirie secteur rue Chopin, Saint-Martin-d’Hères. Reportez-vous à l’arrêt Paul Eluard de la ligne 18 et aux arrêts provisoires situés rue du Pré Ruffier. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
-
C8 GRENOBLE Victor Hugo Belgrade / GIÈRES Université - Biologie / GIÈRES Université IUT STAPS M’Résovers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place
vers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade